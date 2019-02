Mick Jagger desembarca incógnito em Lima e surpreende fãs peruanos

Lima – O líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, surpreendeu seus fãs peruanos na última sexta-feira ao desembarcar na capital Lima, onde ficará hospedado antes de visitar a cidade arqueológica de Cusco e a floresta de Madre de Dios, informou a imprensa local neste domingo.

Acompanhado por familiares, o cantor foi fotografado por fãs no aeroporto internacional ‘Jorge Chávez’, segundo os jornais ‘Peru.21’ e ‘El Comercio’.

No último sábado, o astro britânico almoçou em um restaurante de comida japonesa e também foi visto em um hotel do elegante bairro de San Isidro.

De acordo com o portal ‘Terra’, Jagger e sua família viajarão nas próximas horas a Cusco, situada no sudeste do Peru, para conhecer provavelmente o santuário arqueológico de Machu Picchu e a reserva natural de Tambopata, na floresta da região de Madre de Dios.