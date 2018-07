Metrô de Paris troca nome de estações para homenagear jogadores da Copa

Paris – A rede de transporte público de Paris modificou nesta segunda-feira o nome de seis estações de metrô para homenagear a seleção francesa, que conquistou o título da Copa do Mundo no domingo ao vencer a Croácia por 4 a 2 na final.

A estação Champs Elysées-Clémenceau amanheceu como Deschamps Elysées-Clémenceau, um trocadilho dedicado ao técnico que foi campeão como jogador em 1998 e conquistou a segunda estrela comandando o time no torneio disputado na Rússia. Já a Notre-Dame-des-Champs virou Notre Didier Deschamps pelo mesmo motivo.

A parada Charles de Gaulle-Étoile se transformou em On a 2 Étoiles (“temos duas estrelas”, em francês), enquanto a de Victor Hugo será chamada temporariamente como Victor Hugo Lloris, homenageando o goleiro e capitão que ergueu a taça em Moscou.

Por fim, a Avron se tornou Nous Avron Gagné (trocadilho de “nós ganhamos”) e a estação Bercy está sendo chamada de Bercy les Bleus, remetendo ao termo “Merci” (“obrigado”).

A seleção francesa chega hoje à capital do país e vai desfilar em carro aberto até o Arco do Triunfo, coração da cidade, recebendo o carinho de milhares de torcedores no caminho. Mais tarde, toda a delegação será recebida pelo presidente Emmanuel Macron.

Também comemorando o desempenho na Copa do Mundo, o metrô da Inglaterra vai homenagear o técnico da seleção, que repetiu o segundo melhor desempenho da história do país no torneio. Temporariamente, a estação Southgate se chamará Gareth Southgate.