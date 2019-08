Metallica faz quatro shows no Brasil em 2020

O Metallica confirmou quatro shows no Brasil em 2020 como parte da turnê mundial WorldWired. Outros dois shows ocorrem na América do Sul, em Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

As datas são na América do Sul são:

15 de abril – Santiago, Chile – Estadio Nacional

18 de abril – Buenos Aires, Argentina – Campo Argentino de Polo

21 de abril – Porto Alegre, Brasil – Arena do Grêmio

23 de abril – Curitiba, Brasil – Estádio Couto Pereira

25 de abril – São Paulo, Brasil – Estádio do Morumbi

27 de abril – Belo Horizonte, Brasil – Estádio Mineirão

A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todas as datas, e o grupo brasileiro Ego Kill Talent se apresenta nas datas do Brasil. Os ingresso variam de preço de cidade a cidade. Em São Paulo, custam de R$ 145 (arquibancada 2, meia entrada) a R$ 780 (pista premium).

A WorldWired Tour já realizou mais de 150 shows em todo o mundo desde o início de outubro de 2016.

Segundo a produção, está incluso em todos os ingressos o download gratuito de um MP3 do show correspondente ao ingresso, mixado e masterizado pelo time por trás do último álbum Hardwired…To Self-Destruct. O download gratuito do áudio do show poderá ser obtido ao escanear ou inserir o código de barra do ingressos aqui.

Pacotes especiais, que chegam a R$ 10 mil, podem incluir até o “meet and greet” com membros da banda.

Venda de ingressos

O Fã Clube contará com pré-venda em todas as datas da turnê da América do Sul no dia 19 de agosto, às 10h (horário local).

Nas quatro datas no Brasil os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 de agosto, começando às 10h do dia 20 pela internet e às 12h nas bilheterias oficiais.

Para o público geral, a venda começa no dia 22 de agosto, às 10h pela internet e 12h nas bilheterias oficiais.

Os ingressos estarão disponíveis online e nas bilheterias oficiais.

A turnê no Brasil é apresentada pela Elo e produzida pela Live Nation.