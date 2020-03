Metallica anuncia novas datas para shows no Brasil

O Metallica informou novas datas para suas apresentações no Brasil e também na Argentina e no Chile. A princípio, a turnê mundial WorldWired estava marcada para abril, agora passou para dezembro. Confirmada também a presença da banda Greta Van Fleet.

Os ingressos adquiridos continuarão válidos nas novas datas. No Brasil, as quatro cidades tiveram suas datas reagendadas. O show em Porto Alegre, por causa da indefinição do calendário esportivo nos estádios e num esforço para manter a cidade na turnê mundial do Metallica, foi transferido para o Estacionamento da Fiergs.

Abaixo, as novas datas e os locais dos shows

Sexta-feira, 4 de dezembro — Buenos Aires, Argentina — Hipodromo de San Isidro

https://www.allaccess.com.ar/event/metallica

Segunda-feira, 7 de dezembro — Santiago, Chile — Estadio Nacional

https://www.puntoticket.com/metallica

Segunda-feira, 14 de dezembro — Porto Alegre, Brasil — Estacionamento da Fiergs

https://www.eventim.com.br/metallica

Quarta-feira, 16 de dezembro — Curitiba, Brasil — Estádio Couto Pereira

Sexta-feira, 18 de dezembro — São Paulo, Brasil — Estádio do Morumbi

Domingo, 20 de dezembro — Belo Horizonte, Brasil — Estádio do Mineirão

Mais informações sobre ingressos e reembolsos serão divulgadas em breve. Informações sobre realocações de setores de Porto Alegre estarão disponíveis em http://www.eventim.com.br/metallica em breve.