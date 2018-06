Messi e Argentina: vitória ou volta para casa mais cedo

A Copa do Mundo da Rússia-2018 pode perder um de seus grandes nomes nesta terça-feira (26): Lionel Messi e a Argentina encerram a participação na primeira fase contra a Nigéria com a obrigação de vencer para passar às oitavas de final.

Além desta partida em São Petersburgo, o Grupo D também terá o jogo entre a já classificada Croácia e a Islândia, que ainda sonha com a vaga na segunda fase, em Rostov.

Messi e a calculadora no Grupo D

Já classificada para as oitavas de final, a Croácia de Luka Modric e Ivan Rakitic precisa de apenas um empate para garantir a liderança do Grupo D, enquanto a Islândia tem a obrigação de vencer para sonhar com a vaga na segunda fase. O técnico croata Zlatko Dalic avisou que vai poupar os titulares que receberam cartão amarelo para evitar desfalques na etapa eliminatória da Copa.

As duas partidas começarão às 15h (Brasília).

A Croácia lidera o grupo com 6 pontos (saldo de gols +5), seguida pela Nigéria com 3 (saldo 0), Islândia com 1 (-2) e Argentina também com 1 (-3).

Depois de alguns dias de muitos boatos de brigas e especulações de mudanças na equipe titular, a Argentina enfrenta a Nigéria dependendo apenas de seu próprio resultado – mas é preciso ressaltar que os sul-americanos precisam vencer por dois gols a mais que o placar da Islândia, caso os escandinavos derrotem os croatas.

Com vitórias de Argentina e Islândia na última rodada, a segunda vaga do grupo será definida pelo saldo de gols.

Em caso de vitória da Nigéria, os africanos avançam às oitavas de final.

Definição da segunda vaga no Grupo C

No Grupo C, a França já está classificada, enquanto Dinamarca e Austrália disputam a segunda vaga e o Peru já está eliminado.

Nas partidas de terça-feira, previstas para 11h (Brasília), os australianos enfrentam os peruanos em Sochi e precisam da vitória para aspirar à classificação às oitavas de final com o segundo lugar da chave. A França encara a Dinamarca em Moscou.

Após duas rodadas, a França lidera o grupo com seis pontos, enquanto a Dinamarca tem quatro, a Austrália, um, e o Peru não pontuou (derrotas de 1-0 para franceses e dinamarqueses).

Os franceses de Mbappé e Griezmann precisam de um empate para garantir a primeira posição do grupo e evitar um potencial confronto nas oitavas de final contra a Croácia, uma das sensações do torneio.