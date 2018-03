Messi anuncia nascimento do terceiro filho

Lionel Messi e a mulher, Antonella Rocuzzo, tornaram-se pais pela terceira vez neste sábado, após o nascimento de seu filho Ciro, anunciou o astro argentino do Barcelona.

“Bem-vindo Ciro! Graças a Deus saiu tudo perfeito. A mamãe e ele estão muito bem. Estamos super felizes!”, escreveu Messi em sua conta no Instagram, ao lado de uma foto da mão do recém-nascido.

Ciro é o terceiro filho de Messi, depois de Thiago (5 anos) e Mateo (2), todos nascidos em Barcelona.

Messi e Antonella, os dois com 30 anos, nasceram em Rosario, Argentina, e estão juntos há vários anos. A cerimônia oficial de casamento aconteceu em 2017.

Com o nascimento do filho, Messi foi liberado da partida deste sábado do Barcelona contra o Málaga pela Liga Espanhola.