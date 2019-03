Mercedes traz C 63 AMG Black Series ao Brasil

São Paulo – O mais potente Classe C de todos os tempos. É assim que a Mercedes-Benz define o C 63 AMG Black Series, coupé que começará a ser vendido no Brasil ainda no mês de junho.

Com sua configuração superesportiva, o carro obteve grande sucesso de vendas em outros países, a ponto de, inclusive, surgirem rumores sobre o término de seu estoque, o que não se confirmou.

As especificações técnicas confirmam a força do C 63 AMG Coupé Black Series. O veículo é movido por um motor V8 6.3, capaz de gerar 517 cavalos de potência. O 0 a 100 km/h leva 4,2 segundos e a velocidade é limitada eletronicamente em 300 km/h.

O tom esportivo chega em diversos aspectos. Por exemplo, no visual, com dianteira em forma de flecha, com grandes entradas de ar, traseira com expressivo difusor preto, rodas de liga leve de 19 polegadas, e na transmissão SPEEDSHIFT MCT, com sete marchas e borboletas de alumínio para efetuar as trocas.

O carro é o quarto modelo da Black Series, cujo lançamento ocorreu em 2006, com SLK 55 AMG. O preço está definido em US$ 337.800.