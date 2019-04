Mercedes-Benz deve lançar crossover GLS

São Paulo – A Mercedes-Benz estaria preparando o lançamento de um novo modelo para concorrer com o BMW X6, que teria o nome de GLS.

Segundo informações do site da revista Autocar, o crossover de quatro lugares tem lançamento agendado para 2014 e usará a mesma plataforma da nova geração do Classe M. Uma fonte ligada à montadora teria afirmado que “após realizarmos vários estudos de mercado, concluímos que há potencial para um novo modelo off-road com mais ênfase na esportividade que o Classe M”.

Com o espaço e o conforto do utilitário esportivo e o design agressivo do CLS, a Mercedes-Benz pretende criar um rival à altura do X6, que caiu nas graças dos compradores de SUVs. Desde seu lançamento, em 2009, o modelo já vendeu 120 mil unidades pelo mundo. Além do BMW, o futuro GLS deve enfrentar a concorrência do Audi Q6, que, segundo a Autocar, será lançado em 2016.

O GLS deve ter uma versão híbrida movida a diesel e uma versão preparada pela AMG para rivalizar com o X6 M. O futuro lançamento da empresa seria produzido na planta de Tuscaloosa, no estado norte-americano do Alabama.