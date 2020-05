Mercado de relógios de luxo continua em alta mesmo na pandemia

Em meio à pandemia de coronavírus, todos os setores acabam sendo afetados, alguns menos do que outros. É o caso do mercado de bens de luxo. A líder global LVMH, por exemplo, registrou queda de 15% no faturamento do primeiro trimestre de 2020. Ainda assim, o grupo francês afirmou que o resultado mostrou “boa resiliência em um ambiente econômico prejudicado por uma grave crise de saúde que levou ao fechamento de lojas e fábricas na maioria dos países nas últimas semanas, e ao cancelamento das viagens internacionais”.

Na china, um outro exemplo: em abril, após a flexibilização das medidas de distanciamento social, a marca francesa de artigos de luxo Hermès vendeu 2,7 milhões de dólares em um único dia, durante a reabertura de sua loja na cidade de Guangzhou. Para a reabertura, a marca recebeu bolsas raras, inclusive uma peça cravejada de diamantes. Clientes chineses da província de Guangdong viajaram até Guangzhou para comprar sapatos, móveis, louças e artigos de couro.

O episódio é mais um exemplo de que mesmo em circunstâncias adversas, as marcas de luxo ainda encontram super-ricos para comprar, e também se adaptam a novos cenários. No mês passado, o Watches & Wonders, maior evento anual de lançamentos no setor de relojoaria, foi realizado virtualmente pela primeira vez desde 1991. A feira organizada pelo grupo Richemont e sediada em Genebra, na Suíça, há quase três décadas, recebe todos os anos revendedores e entusiastas de relógios do mundo inteiro.

Para os amantes de relógios, para além dos ponteiros, os objetos podem guardar legados, são companheiros de seus proprietários. Apenas ano passado, o conglomerado Richemont faturou 14 bilhões de euros, um crescimento de 27% em relação a 2018. O Watches & Wonders é o momento em que as novidades são apresentadas para os jornalistas e os negócios são fechados com os lojistas do mundo inteiro.

Diferente dos anos anteriores, em 2020, as novas joias foram apresentadas ao público através de computadores. Em sua nova coleção 1858 Product Line, a companhia alemã Montblanc apresentou novidades como a possibilidade de ver o horário dos dois hemisférios e diferentes fusos em um único relógio. O luxo tem preço: o mais barato sai a partir de 25.500,00 reais.

Confira os modelos abaixo:

Montblanc 1858 Geosphere em Azul

Geosphere on ice. (Montblanc/divulgação) Geosphere on ice. (Montblanc/divulgação)

O relógio Montblanc 1858 Geosphere é um dos principais ícones da linha 1858, com seus dois globos giratórios distintos e a complicação de Hora Mundial. Este ano, a Montblanc apresenta o Geosphere 1858 em titânio grau 5 combinado com detalhes de design contrastantes em azul e gelo, inspirado nas cores das geleiras que podem variar do branco mais puro aos tons mais profundos de azul. Os elementos criam uma aparência fria e moderna. A cor azul glacial é o resultado de milhões de anos de pressão que remove as bolhas de ar no gelo, fazendo com que a luz reflita apenas o azul do espectro de cores.

Preços em reais: R$ 29.700,00 (Geosphere pulseira de couro) | R$ 31.300,00 (Geosphere bracelete de aço).

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Monopusher Chronograph (Montblanc/divulgação) Monopusher Chronograph (Montblanc/divulgação)

O Monopusher Chronograph 1858 apresenta um mostrador preto com uma minuteria na forma de ferrovia de cor bege, além de dois contadores (às 3 e às 9 horas). Combinando com o design geral vintage, outros detalhes incluem uma escala de telemetria; numerais SuperLumiNova® de cor bege; e ponteiros em forma de catedral revestidas de ouro rosé, que também são destacadas com um toque de SuperLumiNova de cor bege para melhor visibilidade à noite. O relógio está disponível em aço inoxidável com um bracelete de aço feito de uma mistura de elos (elos polidos centrais na forma de grãos de arroz e elos retangulares com acabamento acetinado na parte externa) e o outro que vem com uma pulseira de couro de bezerro em cor de conhaque envelhecido. Há ainda uma versão com pulseira NATO de cor bege fabricada em uma tecelagem de 150 anos, na França, disponível em edição limitada a apenas 1858 peças.

Preços em reais: R$ 25.500,00 (monopusher de aço)