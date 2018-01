A indiana Jyoti Amge, considerada a mulher mais baixa do mundo, com 62,8 centímetros, e o turco Sultan Kosen, homem mais alto do mundo, medindo 2,51 metros, se encontraram nas pirâmides de Gizé, no Egito, na última sexta-feira, 26.

O encontro dos campeões do Guiness Book, o livro dos recordes, resultou em uma sessão de fotos para promover o turismo no país.