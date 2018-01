Melhores livros e músicas de 2017, segundo Barack Obama

São Paulo – O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama compartilhou com o mundo uma lista dos melhores livros que leu e das melhores músicas que ouviu em 2017.

Em um post no Facebook, o político americano escreveu:

“Durante a minha presidência, comecei uma tradição de compartilhar minhas listas de leituras e músicas. Foi uma ótima maneira de refletir sobre as obras que ressoaram comigo e levantar autores e artistas de todo o mundo. Com algum tempo extra nas mãos este ano para recuperar o atraso, quero compartilhar os livros e músicas que eu mais gostei. Das músicas que me moveram às histórias que me inspiraram, aqui está minha lista de 2017 – espero que vocês gostem e tenham um Ano Novo feliz e saudável.”

Veja a lista a seguir. Infelizmente, nenhum dos livros indicados pelo ex-presidente têm tradução em português.

Livros:

The Power, de Naomi Alderman

Grant, de Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the American City, de Matthew Desmond

Janesville: An American Story, de Amy Goldstein

Exit West, de Mohsin Hamid

Five-Carat Soul, de James McBride

Anything Is Possible, de Elizabeth Strout

Dying: A Memoir, de Cory Taylor

A Gentleman in Moscow, de Amor Towles

Sing, Unburied, Sing, de Jesmyn Ward

*Bônus para fãs de basquete: Coach Wooden and Me, de Kareem Abdul-Jabbar e Basketball (and Other Things), de Shea Serrano

Músicas:

Mi Gente, de J Balvin & Willy William

Havana, de Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed, de Daniel Caesar

The Joke, de Brandi Carlile

First World Problems, de Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up, de Andra Day

Wild Thoughts, de DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

Family Feud, de Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble, de Kendrick Lamar

La Dame et Ses Valises, de Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

Unforgettable, de French Montana (feat. Swae Lee)

The System Only Dreams in Total Darkness, de The National

Chanel, de Frank Ocean

Feel It Still, de Portugal. The Man

Butterfly Effect, de Travis Scott

Matter of Time, de Sharon Jones & the Dap-Kings

Little Bit, de Mavis Staples

Millionaire, de Chris Stapleton

Sign of the Times, de Harry Styles

Broken Clocks, de SZA

Ordinary Love (Extraordinary Mix), de U2

*Bonus: Born in the U.S.A., de Bruce Springsteen

Veja o post de Obama, em inglês: