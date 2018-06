Melhor em campo, Mbappé já projeta “ir mais longe na Copa”

Kazan – Em um jogo com direito a duas viradas e sete gols, a França bateu a Argentina na Arena Kazan por 4 a 3, neste sábado, na Rússia, e carimbou a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Autor de dois dos gols da equipe europeia na partida, o atacante Mbappé exaltou o triunfo conquistado sobre os atuais vice-campeões mundiais.

“Nós estamos felizes, nós estamos nos sentimos bem. Dissemos que poderíamos fazer boas coisas aqui hoje. Tivemos um final de grupo complicado, mas conseguimos a classificação”, afirmou o jogador ainda no gramado do confronto em Kazan.

No segundo tempo do duelo diante dos argentinos, a França chegou a ficar em desvantagem de 2 a 1 ao levar um gol no início, mas conseguiu marcar três vezes em 11 minutos e abriu dois gols à frente no placar.

Mbappé, atacante do PSG, foi responsável por dois destes tentos. “É realmente uma grande competição, com grandes jogadores. Fico honrado em estar entre eles, mas isso não vai me impedir de continuar trabalhando e ir mais longe nessa Copa”, disse, já projetando o avanço às próximas fases.

Após a partida, o atleta de apenas 19 anos foi perguntado sobre o fato de optar por não conceder entrevistas durante este Mundial. “Eu não queria ser porta-voz da equipe. Meu papel é jogar no campo e hoje fui recompensado”, finalizou.

A França terá pela frente nas quartas de final da Copa do Mundo o vencedor do confronto entre Uruguai e Portugal, que será realizado neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi.