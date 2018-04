Meghan Markle se casará em “Suits” antes do matrimônio com príncipe Henry

A pouco menos de um mês do casamento com o príncipe Henry, a atriz Meghan Markle contraiu matrimônio com outro homem, no caso Mike Ross (Patrick J. Adams), no final da temporada da série de TV “Suits”.

“Quis casar com você desde o primeiro momento em que te vi”, diz Mike. “Você é o marido que eu sempre quis”, responde Rachel, segundo o trailer do episódio, que passará nos Estados Unidos nesta quarta-feira. “Te amo e sempre te amarei”, completa ele.

Como os dois atores deixarão a série, que será renovada para a próxima temporada, seu criador Aaron Korsh lhes deu um final feliz.

Pouco depois de assumir seu compromisso com o príncipe Henry, a futura duquesa confirmou que deixaria sua carreira de atriz para se dedicar ao trabalho humanitário.

O canal USA, que produz o programa, fez uma grande propaganda desse capítulo, com fotos e artigos sobre a grande noite de Rachel e Mike. Os dois terão uma cerimônia menos pomposa que o casamento real, que acontecerá no dia 19 de maio na capela de São Jorge, situada na entrada do castelo de Windsor, que recepcionará 2.600 convidados.

“Sabemos que há outro casamento no horizonte para a senhorita Markle, mas vê-la aqui com o resplendor da noiva é um conto de fadas que se torna realidade”, escreveu o USA em seu site.

Mike e Rachel – personagens que estão juntos desde o início da série, em 2011- já haviam tentado se casar na temporada anterior, mas a polícia o prendeu e ela ficou esperando no altar.

Markle, uma “verdadeira californiana” que acredita que “tudo se cura com ioga, praia e alguns advogados”, é a segunda americana a se unir à realeza britânica, depois de Wallis Simpson, que também era divorciada quando se casou com o príncipe Edward em 1937, depois que ele abdicou ao trono.

Além disso, será a primeira mulher de raízes africanas – sua mãe é negra – a integrar a família real britânica, em um sinal de que até o palácio de Buckingham se modernizou.