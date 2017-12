Meghan Markle passará o Natal com Harry e a família real

Meghan Markle se tornará a primeira noiva de um membro da Casa Real britânica convidada a passar o dia de Natal com a rainha Elizabeth II e o resto da família.

O convite à noiva, americana e atriz, do príncipe Harry, quinto na linha de sucessão ao trono de sua avó, foi interpretado no Reino Unido como mais um sinal de abertura da família real.

Markle se juntará às celebrações em Sandringham, a mansão particular de Elizabeth II no condado de Norfolk, leste da Inglaterra, onde a família real costuma passar o feriado de Natal.

A atriz terá que se acostumar às excentricidades de Natal dos Windsor, que abrem os presentes no dia 24, um dia antes do resto dos britânicos, e vão caçar faisões em 26 de dezembro. Mas há uma unanimidade de que o convite é um sinal de confiança nela.

Markle e Harry se casarão em maio na Capela do castelo de Windsor, e irão morar na casa dele no perímetro do Palácio de Kensington, em Londres, a residência de seu irmão William, Kate e seus dois filhos.

“Podem esperar (…) o príncipe Harry e a senhorita Markle no Palácio de Sandrigham no dia de Natal”, anunciou na quarta-feira um porta-voz do palácio.