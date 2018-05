Meghan Markle já tem sua estatua de cera no Madame Tussauds de Londres

O museu de cera londrino Madame Tussauds apresentou nesta quarta-feira (9) a figura da atriz americana Meghan Markle, com uma cópia de sua aliança com o príncipe Harry da Inglaterra.

“O entusiasmo com o casamento real está em seu apogeu e choveram perguntas sobre quando seria possível conhecer suas altezas reais”, explicou o diretor-geral do museu, Edward Fuller, a menos de duas semanas para a cerimônia, em 19 de maio.

A estátua está com o vestido verde que Meghan usou quando o casal anunciou seu compromisso, em novembro passado.

“Leva seis meses” para fazer uma estátua. “Tivemos que nos apressar”, disse à AFP o escultor principal, Stephen Mansfield.

Ao ser questionado sobre se Harry e Markle posaram para as esculturas, respondeu: “como você pode imaginar, estão pensando em outras coisas. Então, criamos as estátuas usando técnicas desenvolvidas com os anos”.

A atual estátua de Harry, inaugurada quando ele completou 30 anos, há três, foi atualizada com a barba ruiva que ele ostenta agora.

O público poderá ver as estátuas a partir de 18 de maio, um dia antes do casamento. No dia da festa, o museu oferecerá entrada franca a todos que tiverem o mesmo nome dos noivos.