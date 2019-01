Meghan Markle é convidada para fazer participação em “Suits”, diz jornal

São Paulo – A vida de Meghan Markle como duquesa de Sussex é agitada. São milhares de compromissos reais, que incluem trabalhos sociais e viagens pelo mundo. Mas antes de integrar a família real britânica, ela foi atriz em Hollywood e participou de uma das séries de maior sucesso da USA Network.

Meghan Markle era Rachel Zane, uma advogada em início de carreira em “Suits”, que, apesar da influência do pai, que era promotor de Justiça, decidiu caminhar sozinha na profissão.

De acordo com informações do jornal Daily Star, a NBC teria feito uma oferta milionária para que Meghan fizesse uma última aparição na série. O valor poderia ser doado a uma instituição de caridade da escolha da duquesa.

“Seis milhões de dólares (seria a oferta). Isso parece muito, mas seria um dos maiores golpes de marketing da história da TV”, disse uma fonte da emissora à publicação. A mesma pessoa disse que, inclusive, as cenas poderiam ser gravadas no Reino Unido e teriam curta duração.

Na Inglaterra, o último episódio de “Suits” em que Meghan aparece foi ao ar em abril do ano passado, 30 dias antes de ela se casar com o príncipe Harry, no Castelo de Windsor.