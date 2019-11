Meatbox: de e-commerce de carne a loja física, restaurante e franquia

Formado em administração de empresas, Virgilio Carrilli de Paiva trabalhou durante 12 anos na área comercial de multinacionais antes de se tornar um dos maiores empreendedores do churrasco no Brasil.

A primeira ideia de negócio próprio surgiu em 2015, quando fundou a loja online de carnes Meatbox. “Começamos com um e-commerce vendendo, basicamente, cortes especiais bovinos e suínos. Desde o início, trabalhamos com cortes de alta qualidade e logística especializada para garantir qualidade do produto e do serviço oferecido”, conta, à coluna.

Segundo Virgo, como é chamado pelos clientes e amigos, o plano de negócio sempre contemplou a abertura de uma loja física, que foi efetivamente inaugurada em fevereiro deste ano, na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo.

Em oito meses, além da venda, a Meatbox passou a servir almoços de quarta a sábado com um menu elaborado pela chef e churrasqueira profissional Nubia Signorini. Há opções de steak, como ancho e denver, costela e cupim defumados, costelinha suína marinada e assada, entre outros. O valor por pessoa fica a partir de R$39. Hambúrgueres e sanduíches de cupim defumado também estão no cardápio. Núbia também assina os eventos aos sábados, com opções variadas de R$59 a R$99 (individual e compartilhável, respectivamente).

Loja franqueada

Em 2019, o crescimento da marca continua surpreendendo. Agora, a primeira loja franqueada acaba de abrir as portas na Vila Mariana. “A ideia surgiu devido a solicitações de outros empresários interessados em abrir uma Meatbox. Para isso, mudamos um pouco a ‘cara’ e o conceito da marca e da loja e começamos a padronizar para franquias”, explica Virgo.

Em paralelo, o empresário também é sócio-fundador do festival Bárbaros, que também cresceu e deixou de acontecer no interior do estado para estrear em grande estilo na capital, no último sábado, 9 de novembro.

Festival de Churrasco

“O Bárbaros, inicialmente, foi criado em Americana, interior de São Paulo, onde estamos desde o início. A festa foi crescendo e já estamos na sexta edição. Nossa decisão de fazer na capital dessa vez foi estratégica para alcançar um grande centro. São 4 mil pessoas entre clientes e staff de funcionários trabalhando no evento. Hoje, somos reconhecidos como um dos melhores festivais de carne do Brasil, com churrasqueiros e chefs de cozinha altamente qualificados”, analisa.

E, se você pensa que Virgo está satisfeito, veja só o que ele espera do futuro: “Tenho muito ainda a percorrer nesse mercado tão competitivo, mas que, ao mesmo tempo, cresce bastante. Temos muitas oportunidades nos próximos anos no mercado de carnes de qualidade no Brasil, espero participar desse crescimento e contribuindo pra isso. Muito trabalho, dedicação e, acima de tudo, prazer em fazer o que faço são segredos do sucesso pra mim”, finaliza.

– Como vê o mercado de churrasco nos próximos anos no Brasil e quais outros projetos tem?

O mercado é enorme e tem crescido muito, ao mesmo tempo o consumidor se torna mais exigente a cada dia. Hoje o Brasil possui uma das melhores carnes do mundo, informação que há 5 anos atrás ninguém imaginava.

Meu projeto e objetivo principal é a expansão de lojas MEATBOX na capital paulista e em cidades estratégicas do interior de SP.

O bárbaros em 2020 pretende fazer 5 edições e também alguns projetos especiais em diversas cidades do Brasil.