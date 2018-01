MC Livinho é acusado de agredir funcionário após show

São Paulo – O funkeiro MC Livinho está sendo acusado de agressão por parte de um técnico de som que alega ter trabalhado com ele.

O relato feito pelo funcionário veio à tona por meio da página da empresa Áudio Mix Brasil no Facebook. Nele, o homem, que não é identificado, mas teve fotos de seus ferimentos divulgadas, conta que tudo começou por conta de duas microfonias no P.A. [sigla para Public Address, relativa ao sistema de som], que, segundo ele, estava sendo gerenciado por outra pessoa durante uma apresentação do cantor.

“Acabou o show e ele me chamou no camarim. Estava ele, a mulher dele, o empresário e o produtor. Aí ele começou a falar que tinha que ter um cara competente na equipe dele, que ele não é digno de ter uma equipe que é uma b*** e começou a esculachar”, contou.

“Disse que eu não sabia o que estava fazendo e começou a me xingar do nada com vários palavrões. Eu apenas falei: ‘Mano, não dá pra trabalhar com você, esse desrespeito com palavras e com atitudes em cima do palco é inadmissível pra mim’, e pedi as contas”, prosseguiu.

Em seguida, vem o momento em que ocorreram as supostas agressões: “Virei as costas, saí do camarim, bati a porta e ele veio atrás, correndo. Me pegou na escada do camarim da Áudio Club pelas costas, chutando pela escada e já me agredindo com algo na mão”.

O E+ entrou em contato com a assessoria de MC Livinho para saber sua versão sobre o fato, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.