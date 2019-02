Mauricio de Sousa lança novo personagem da Turma da Mônica

São Paulo – O cartunista Mauricio de Sousa lançou um novo personagem da Turma da Mônica, o Edu, um menino de 9 anos com uma doença genética rara. A história faz parte de um novo projeto editorial em parceria com a empresa Serepta, especializada em medicamentos genéticos para doenças neuromusculares raras.

–

O menino é portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença que ocorre em um a cada 5 mil meninos em todo o mundo. Sua evolução é rápida e pode levar à morte na adolescência. O sinal mais importante da doença é a perda de força muscular. As crianças perdem progressivamente a capacidade de realizar atividades simples e muitas precisam de cadeira de rodas.

A primeira história com o novo personagem será lançada em março, no Congresso Paulista de Pediatria. O projeto também terá um site com novas histórias do personagem Edu.