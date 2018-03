Masterchef é o reality mais buscado na internet

A nova temporada de MasterChef estreou e, segundo um levantamento da SEMrush, empresa de marketing digital e de ferramentas de monitoramento online, já é o reality show mais buscado na Internet. A lista foi criada com base na análise dos resultados de busca em ferramentas de pesquisa, como Google e Bing, em fevereiro de 2018.

As disputas culinárias acumularam mais de 733,5 mil pesquisas em fevereiro de 2018, à frente até de A Fazenda, da RecordTV, com 673 mil pesquisas, e das espiadinhas nos “brothers” no BBB, da Globo, que alcançou pouco mais de 200 mil buscas.

Em quarto e quinto lugares ficaram The Voice (Globo), com 165 mil consultas e o The Voice Kids, com 135 mil. Xuxa Meneghel e o seu Dancing Brasil (RecordTV) vêm na sexta posição, com 74 mil buscas, empatando com as dicas de moda e estilo de Isabella Fiorentino e Arlindo Grund do Esquadrão da Moda (SBT).

Em sétimo lugar, todos com cerca de 40,5 mil pesquisas, concentram-se quatro realities de propostas diversas: o PowerCouple (Record TV), com suas disputas entre casais de famosos, o De Férias com o Ex Brasil (MTV), que explora barracos de ex-casais, o Pesadelo na Cozinha, em que uma das estrelas do Masterchef, Érick Jacquin, dá conselhos administrativos a gestores de restaurantes, e o Exathlon Brasil, que traz competições entre esportistas em uma ilha paradisíaca (esses dois últimos exibidos pela Band).

Outro reality show da MTV despontou em oitavo lugar na lista, e provavelmente para a SEMrush, acontece graças a chegada do ator Caio Castro ao comando é o Are you the one? Brasil, que contou com 22,2 mil buscas. O nono lugar ficou com a primeira edição do A Casa, apresentado por Marcos Mion, que registrou apenas 8,1 mil consultas online.

Na lanterna

Apesar da fama dos realities culinários, algumas versões parecem não ter ganho o coração da audiência. É o caso do BBQ Brasil – Churrasco na Brasa. Apresentado por Chris Flores e exibido pelo SBT somou apenas 5,4 mil buscas e ficou em 10º lugar na lista dos reality shows mais buscados pelos brasileiros na Internet.