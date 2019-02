Marvel e Mondo lançam trilhas de séries da Netflix em vinil

Após o anúncio da trilha sonora de Luke Cage, a companhia Mondo coloca à venda mais duas séries da Netflix em vinil: Daredevil (Demolidor) e Jessica Jones.

Confira algumas imagens abaixo:

Enquanto as composições de Daredevil virão em um único disco — que, por sinal, é vermelho —, ao preço de U$25, Jessica Jones foi dividida em dois “bolachões” — desta vez, de cor roxa —, e sairá por U$35. Ambas são limitadas a fabricação de somente 3 mil cópias.

A partir da última 4ª feira (09), além de lançá-los em venda digital pelo próprio site oficial, a marca também distribuiu as duas edições em um bar no Brooklyn (em Nova York), o House of Wax — para aqueles que preferem deixar de lado o comércio online.

A marca ainda é responsável por outras “relíquias” da cultura pop , como uma série de itens colecionáveis a trilha sonora de De Volta para o Futuro em vinil.

Caso queira conhecer (ou relembrar) as músicas das duas séries e/ou não vai comprar os discos tão cedo, seguem os dois álbuns no Spotify: