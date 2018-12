Marvel divulga o 1º trailer de “Vingadores: Ultimato”

Los Angeles – Marvel Studios e Disney apresentaram nesta sexta-feira o primeiro trailer do quarto filme da franquia “Vingadores”, revelando também o nome do tão esperado longa-metragem: “Vingadores: Ultimato”.

Com um tom mais obscuro e dramático, o trailer mostra personagens como Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Capitão América (Chris Evans) e Thor (Chris Hemsworth) completamente abalados após Thanos (Josh Brolin) ter dizimado 50% dos seres vivos.

“Parte da jornada é o fim”, desabafa Tony Stark enquanto viaja à deriva no espaço sem ter o que comer ou beber há quatro dias.

“Nós perdemos, todos nós. Nós perdemos amigos, perdemos família. Perdemos parte de nós. Esta é a luta das nossas vidas”, diz o Captão América em outro momento.

O filme estreará nos cinemas brasileiros no dia 25 de abril de 2019. O novo capítulo é a sequência de “Vingadores: Guerra Infinita”, que arrecadou US$ 2,047 bilhões no mundo todo e se tornou o quarta longa-metragem mais bem-sucedido da história.