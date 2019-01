Martin Scorsese lançará novo documentário sobre Bob Dylan na Netflix

Los Angeles – O cineasta Martin Scorsese lançará este ano na Netflix um novo documentário sobre o músico Bob Dylan que abordará sua famosa turnê “Rolling Thunder Revue”, informou nesta quinta-feira o site da revista especializada “Variety”.

Scorsese, que é um conhecido melomaníaco, já agradou público e crítica com seu documentário “No Direction Home” (2005), que explorava a polêmica transição de Dylan do folk acústico para o rock e o som elétrico no meio dos anos 60.

Dessa vez, o diretor de “Touro Indomável” (1980) se centrará na “Rolling Thunder Revue”, uma turnê, em forma de caravana ambulante, com a qual Dylan percorreu os Estados Unidos e o Canadá entre 1975 e 1976 acompanhado por artistas como Joan Baez e Roger McGuinn.

Sob o título de “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese”, este novo documentário chegará à Netflix ao longo deste ano, mas a plataforma não deu à “Variety” uma data precisa da sua estreia.

Além deste documentário, Scorsese deve lançar na Netflix em 2019 o longa-metragem “The Irishman”, que conta no seu elenco com Robert De Niro e Al Pacino.