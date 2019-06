Marta está fora da estreia do Brasil contra a Jamaica na Copa

O técnico da seleção brasileira feminina Vadão confirmou neste sábado que a craque Marta está fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo da França contra a Jamaica.

“A Marta teve uma evolução, mas não reúne condições para esse primeiro jogo”, disse o treinador se referindo aos problemas na coxa esquerda da jogadora que já foi eleita seis vezes a melhor do mundo.

“Se ela quiser ficar no banco conosco, ela naturalmente poderá torcer pela gente. Mas é importante deixar claro que ela não tem possibilidade de entrar nesse jogo”, acrescentou o treinador em uma coletiva de imprensa em Grenoble.

A ausência de Marta, maior goleadora da história do Mundial com 15 gols, dificulta ainda mais a situação das brasileiras, que chegam à Copa depois de nove derrotas consecutivas nos amistosos que disputaram antes do torneio.

A seleção feminina do Brasil nunca conquistou um mundial e está no grupo C ao lado de Jamaica, Itália e Austrália.