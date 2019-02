Marilyn Manson estrela nova campanha da Saint Laurent Paris

Paris – O diretor criativo da grife francesa Saint Laurent, Hedi Slimane, anunciou o nome de Marilyn Manson como novo ícone da “Saint Laurent Music Project”, uma campanha que costuma retratar músicos famosos em destacadas coleções.

Este acordo, com o qual Manson sucede outras figuras do mundo da música, como Ty Segall e Daft Punk, também inclui a participação do cantor americano na escolha das músicas dos desfiles.

Nesta terça-feira, através de sua página no Twitter, Manson postou uma foto, em preto e branco, em que ele aparece com uma expressão séria, de maquiagem marcada e vestido com jaqueta de couro. Na imagem, também é possível ver a logomarca da grife, que, por sinal, passou a usar o nome Saint Laurent Paris ao invés de Yves Saint Laurent.

Segundo a própria grife, a jaqueta usada por Manson é do modelo “L01”, que já foi usado por Keith Richards e Tom Burke e que, a partir deste mês, voltará aparecer em publicações de arte e de música, mas com a banda Ariel Pink.

Apesar da surpresa gerada em torno do nome de Marilyn Manson, a grife francesa alegou que a relação da marca com ícones do rock começou ainda em 1971, quando o próprio Yves Saint Laurent vestiu Mick e Bianca Jagger no casamento do roqueiro.

Essa tradição, de acordo com a nota divulgada pela grife, foi renovada em 2013, quando Slimane, que foi nomeado diretor criativo em março do ano anterior, escolheu Christopher Owens como rosto da campanha com a qual o grife firmou sua nova identidade: Saint Laurent Paris (e não mais Yves Saint Laurent).

Após assumir o posto de Stefano Pilati, Slimane se viu envolvido em uma série de polêmica, não só pela mudança do nome, mas também pela mudança do escritório da grife para Los Angeles e por não permitir que as coleções prévias a sua chegada fossem vendidas pela internet.