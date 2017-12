Atriz Maria Joana vence a 14ª edição do “Dança dos Famosos”

São Paulo – A atriz Maria Joana foi consagrada a campeã da edição de 2017 do Dança dos Famosos, quadro do “Domingão do Faustão”, neste domingo, 17. Ela superou os também atores Lucas Veloso e Nicolas Prattes, conseguindo as melhores médias nos quatro júris: artístico, técnico, do auditório e de casa e ficando três décimos acima da média de Lucas, o vice-campeão.

Dançando samba e valsa na final, os participantes foram avaliados por Felipe Simas (campeão de 2016), Christiane Torloni (vencedora em 2008), Marina Ruy Barbosa, Artur Xexéo e Mário Sérgio Cortella no júri artístico e Maria Pia Finocchio, Carlinhos de Jesus e Marcelo Misailidis no júri técnico.

Fazendo dupla com o professor Reginaldo Sama, Maria foi a última participante a se apresentar nos dois ritmos e impressionou os jurados pela regularidade apresentada, enquanto Lucas perdeu pontos no samba e Nicolas na valsa. “Sua trajetória foi toda marcada pela ousadia. Soube marcar pela coragem todas as suas ações”, comentou Misailidis ao avaliar a valsa de Maria e Reginaldo.

Antes do anúncio de quem seria o vencedor, cada participante teve um “Documento Confidencial” e Maria se emocionou bastante ao relembrar da época do divórcio dos seus pais e como sua irmã mais velha, Maria Gabriela, foi afetada por isso. “A gente tem que amar o outro como é. A gente vive no mundo que as pessoas querem ter opinião sobre tudo. Hoje eu sou uma garota de sorte, tenho uma família incrível, amigos. Sou completa”, comentou a atriz sobre o drama familiar.

Veja a última dança da atriz aqui