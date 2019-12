Marca lança bracelete com pneu de Senna usado durante Grand Prix

São Paulo – Você já pensou em ter um pedaço da história de Ayrton Senna em casa? O lançamento da marca MONGRIP, um bracelete em homenagem a um dos maiores pilotos de todos os tempos, promete tal façanha.

Na última semana, no Automóvel Clube de Mônaco, a grife monegasca apresentou a pulseira em edição limitada da linha Mongrip Legend que traz tiras de um pneu da McLaren MP4/8, carro com o qual Ayrton Senna venceu o lendário Grand Prix da Europa, em Donington Park, em 1993.

A primeira volta dessa corrida é considera por muitos a “mais perfeita” da história da F1. Sob chuva e com pista muito escorregadia, Senna largou na quinta posição, mas terminou a primeira volta em primeiro, ultrapassando Alain Prost. Entrou para a história.

O primeiro lote do lançamento traz 41 pulseiras, número que remete às corridas que Senna venceu. No total, serão 161 pulseiras, o total que ele disputou de corridas na Fórmula 1. O evento de lançamento contou com a presença de Bruno Senna, sobrinho do tricampeão, e Giancarlo Medici, CEO da MONGRIP.

Além da tira dos pneus, a pulseira conta com acabamento em ouro 18 quilates.

A pulseira está à venda em Monte Carlo. Doze pulseiras estão disponíveis desde ontem (12) no site http://www.mongrip.com, para compradores de todo o mundo, com frete grátis.

O lançamento em Mônaco não poderia ser mais simbólico para a memória de Senna: ali ele venceu seis Grand Prix na carreira – e é, até hoje, o piloto com o maior número de vitórias naquela pista.

Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna

Pulsiera Mongrip: homenagem ao piloto Ayrton Senna Pulsiera Mongrip: homenagem ao piloto Ayrton Senna

Pulsiera Mongrip: homenagem ao piloto Ayrton Senna Pulsiera Mongrip: homenagem ao piloto Ayrton Senna

Onde encontrar

La Joaillerie du Fairmont Hotel

12, Avenue des Spélugues – Monte Carlo – Principato di Monaco – 98000

Confira o vídeo da Mongrip Legend Senna Limited Edition: