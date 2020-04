Maratona: provamos mais de 30 dos melhores delivery de São Paulo

O delivery tem sido fundamental para enfrentarmos o isolamento social nas últimas semanas, principalmente para quem não pretende sair de casa para fazer compras. Deu fome? É só pedir uma refeição, seja em casa ou no trabalho. Marcou um happy hour virtual? O delivery de bebidas e drinks vai muito bem. Live churrasco? Também está rolando entrega de carne, carvão e muito mais em alguns bairros de São Paulo.

No entanto, apesar do aumento da demanda em aplicativos, parte dos restaurantes têm vivido um pesadelo na tentativa de sobreviver à crise com entregas. Aqueles que prezam pela excelência dos preparos e boa procedência dos produtos, muitas vezes, não conseguem competir com as promoções de grandes redes. Para os estreantes nos apps, que não atuavam com delivery, os problemas se agravam: redução considerável do perímetro de entregas e instabilidade na permanência online são alguns dos transtornos relatados por empresários e cozinheiros à coluna.

App x delivery próprio

Percival Maricato, presidente da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, avisa, em nota divulgada nesta semana, que o atendimento aos restaurantes pelas grandes plataformas de delivery “tem apresentado falhas” e que “muitos estabelecimentos somem da exposição no sistema em horários de grande movimento”. “São questões que iremos tratar nos próximos dias, pois, em decorrência dos prejuízos e insegurança, alguns empresários analisam a hipótese de suspender o serviço de delivery, um dos poucos meios de renda que os bares e restaurantes possuem para sobreviver e manter seus funcionários”, continua Percival.

Por isso, a Abrasel tem estimulado os empresários a investir no serviço de próprio de entregas por meio de seus funcionários, comunicando-se com vizinhos,”aos quais pode-se oferecer também o serviço ‘pra levar’ ou take out, no qual o cliente pede, retira e paga na porta do restaurante, muito mais preciso e com menos intermediação”.

Dica: No caso de seu restaurante preferido não aparecer disponível no app ou a plataforma informar que o estabelecimento não entrega no endereço que deseja, não se dê por vencido. Vale a pena se informar sobre o delivery diretamente pelo perfil das redes sociais ou site do estabelecimento. Você pode descobrir que, ao contrário do que parecia, o local está funcionando a pleno vapor por telefone ou aplicativo de mensagem. E seu pedido pode fazer a diferença nos empregos e na reabertura da casa após a quarentena.

Avaliamos refeições e produtos, seguindo critérios reconhecidos pelo segmento e por especialistas em gastronomia, durante dez dias consecutivos. Ao final dessa verdadeira maratona gastronômica, listamos os melhores em criatividade na composição, harmonia e qualidade de ingredientes e, claro, textura e sabor.

Churrasco: confira dicas de delivery Churrasco: confira dicas de delivery

Churrasco

Entre as diversas opções do Espetto Carioca, estão as poções de pão de alho de calabresa, picante e tradicional, por R$9,95 cada. A Tábua de Picanha vem suculenta e ao ponto com acompanhamentos (Arroz de brócolis, farofa de ovos, batata frita palito e molho à campanha) por R$95,95. Bem servida para até três pessoas.

O Marilyn Brewhouse tem cortes do churrasco uruguaio feitos na parrilla, como o tradicional Bife Uruguaio (um corte de contrafilé também conhecido como ceja ou capa do ancho). Trezentos gramas de carne acompanhada de arroz biro biro e farofa de ovo e bacon sai por R$56.

A “gorducha” Picanha a La Ronaldo do Esquina do Fuad leva cortes de procedência argentina, além de arroz carreteiro, mandioca e agrião, por R$139 para até quatro pessoas.

No Feed, que também é boutique de carnes, o delivery de pratos prontos tem, por exemplo, Tábua de Chorizo com três acompanhamentos, como Arroz Biro-Biro, Batata Rústica ou Bolinha, e Farofa de Bacon com Ovos, por R$154,90.

O individual Wood Steak grelhado em chama aberta, com spaghetti Alfredo para duas pessoas sai por R$69,99 na tradicional Apple Wood Steak House.

A família Bassi, do Templo da Carne, ampliou o novo cardápio delivery com os principais cortes de sua especialidade e expandiu a área de entrega para pedidos feitos por telefone. Peça a Fraldinha individual com 350g de carne, a R$58. Para acompanhar, batatas, a R$28, cebolas, a R$17 (ambas assadas), e farofa, a R$19.

A BBQ Company House tem amplo menu com carnes premium da mesma marca. Inclusive, além de refeições prontas, há opções de cortes também no açougue, que está bombando de entregas para os churrasqueiros profissionais e amadores. De entrada, peça o Bolinho de costela defumada com geleia caseira de pimenta, crocante por fora e cremoso por dentro, por R$26 cinco unidades. Os cortes de Dry Aged (carne de maturação a seco) são excelentes para o dia a dia ou uma ocasião especial. Por R$180, compre 700g de carne maturada por 60 dias, que é extremamente macia e saborosa. Para acompanhar, a meia barca de Palmito pupunha na brasa finalizado com manteiga de ervas da casa é opção para não se arrepender, por R$35.

Na Casa Carbone, de entrada, escolha a Linguiça de lombo, por R$32. O macio e tenro Flat iron angus na manteiga de cúrcuma e páprica defumada é uma excelente pedida, por R$66 a porção individual. Para acompanhar, que tal variar pedindo o arroz de brócolis, por R$19, que vem acompanhado de batata palha e saborosa gema curada?

No Lolla Meets Fire, do chef Fernando Carneiro, os famosos pratos feitos promocionais com Chorizo, por exemplo, têm valor único de R$49,90 com saladinha e acompanhamentos. Além disso, o Cupim defumado por 4h e assado até sair desmanchando, com 300g de carne, salsa creolla e farofa, sai por R$68. Peça a incomparável Abóbora na brasa com hommus e dukkah (farofa de gergelim, com pistache, amêndoas e outras sementes aromáticas), paga à parte por R$36. De sobremesa, a Tortinha de 3 chocolates para montar em casa com calda e mousse fica R$28.

Já no Alcid’s, na região do ABC, é possível comprar os pratos para finalizar em casa, inclusive na grelha, como é o caso do Kit de hambúrguer defumado para duas ou quatro pessoas, a partir de R$48, que acompanha pão, picles, queijo cheddar e molhos. A Costelinha suína defumada é uma boa pedida para compartilhar com a família, por R$49 a porção de 500g, que ainda acompanha fritas.

Delivery: bares e restaurantes apostam no serviço durante quarentena Delivery: bares e restaurantes apostam no serviço durante quarentena

Botecos e mais

Prepare-se também para o Polvo a Lagareiro, por R$86, da Adega Santiago, enviado em uma embalagem tão bonita que pode ser levada à mesa sem frescuras. De entrada, o macio e saboroso Croquete de pato, por R$46 com três unidades, e os Churros com doce de leite, por R$29, completam a ótima experiência.

Especialidade da casa, o Bacalhau a tasca velha, por R$81, com cozimento e tempero perfeitos, faz sucesso no Taberna 474. O gastrobar do empresário Ipe Moraes, mesmo da Adega, mantém as raízes ibéricas celebradas pela sua casa-irmã, mas enfoca a culinária da orla portuguesa com toques brasileiros. Adoce o paladar com Bolinhos de chuva fresquinhos acompanhados de doce de leite cremoso, por R$26.

Da cozinha contemporânea do Loup, comandada pelo restaurateur Daniel Sahagoff, saem deliciosas Costelinhas suínas em glacê de goiaba e jalapeño, por R$62, e Croquetas de Jamón, por R$32. Entre os principais, preparados pelo chef Dorival Ribas, o Filet au Poivre com risoto de gorgonzola, por R$97, chega em temperatura e ponto ideais.

A casa do chef Thiago Gil Burger Happens tem tantas opções que vale fazer muitos pedidos. O Onion cheddar bacon (com blend especial de acém, bacon F.A. Defumados e picanha) sai por R$29 e o Happens Classic Burger, com 150g de carne, sai por R$28, por exemplo. Ainda tem Batata canoa com maionese especial, por $R26, Onion rings, a partir de R$16, e o imperdível Bolinho de arroz, uma receita caseira com queijo parmesão e provolone, por R$29.

Do mesmo chef, a Koburger trabalha com hambúrgueres 100% wagyu. Tem o Kobe Cheese Salad, por R$22, o The Japanese Burger, por R$26, o Edição Limitada do mês, por R$32, e muito mais. Adicione diversos molhos e outros acompanhamentos aos pedidos, se preferir.

O Smart Burger, da região de Osasco, tem o Pansex, que leva, além de burger bovino, queijo e salada verde, uma dose de maioneses de wassabi e pancetta picante, por R$28,90. Pelo mesmo valor, também tem o Quarter Smart, uma homenagem ao Quarteirão, de uma famosa rede de fast food, com duplo smash, aquele hambúrguer bem fininho. Ainda tem batata chips da casa, milkshake de Leite Ninho e Berrie Lemonade de frutas vermelhas com suco de limão para acompanhar (preço sob consulta). A lanchonete é do mesmo proprietário da Beef Boutique, que fornece para 60 hamburguerias da capital paulista.

As especialidades do chef Ricardo Paulino, do restobar Venuto SP, especializado em culinária italiana mediterrânea, podem ser pedidas para comer em casa ou retiradas no local. Por R$35, sai o Arancini al tartufo, que são bolinhos de risoto e funghi, recheados com mozzarella e maionese trufada, e, por R$79, a Pasta al Mare, massa fresca feita na casa com frutos do mar, molho bisque e gremolata.

Os restaurantes baianos Consulado da Bahia e Baiano de Dois estão de portas fechadas, mas com as amplas janelas abertas para as entregas de pratos para os clientes. Quem retira tem desconto de 10% e os pedidos acabam saindo mais barato que no delivery. No Baiano de Dois, a porção com 4 Acarajés sai por R$47,90 e, o Baião de Dois, por R$54. Já no Consulado da Bahia, a Moqueca de Camarão fica R$65 e, o Bobó de Camarão, R$67. Os pratos, apesar de executivos, são generosos, e servem até duas pessoas.

O Genuíno Bar oferece petiscos e pratos com descontos via delivery e, para os vizinhos da Vila Mariana, 20% de desconto via take out. O Filé à Parmegiana Aperitivo, de R$56 por R$49, e o Frango à Passarinho, de R$40 por R$29, são exemplos.

Nas sofisticadas embalagens da Casa Europa são entregues o Bolinho de bacalhau, por R$48 seis unidades, e o Medalhão de filet mignon com molho de cogumelos e massa, por R$92. Vale perguntar sobre a fatia de Torta de Nutella para a sobremesa (sob consulta).

Na Esfiharia Yalinha os pedidos devem ser de, no mínimo, R$25. As entregas superiores a R$70, inclusive, têm frete gratuito. Peça esfihas abertas, como a de coalhada com zaatar (tempero árabe), por R$7,50, de carne, por R$7, e a genial batata frita com zaatar, por R$12. De sobremesa, tem esfiha de Nutella original, por R$8,50. O empresário Arthur Rosenthal, que também é proprietário da Criminal Burger, criou uma tabela de preços especiais para trabalhadores dos serviços essenciais em hospitais, delegacias e farmácias, por exemplo, entre outras facilidades para entregadores de aplicativo.

Os doces caseiros da Bah Cucaria são feitos por um legítimo gaúcho nos sabores uva, banana ou maçã. Cada um pode ser entregue por ciclistas na região da Barra Funda (consultar outros bairros) a partir de R$20.

Diz a Villa Roma que faz a massa de pizza mais fina e crocante de São Paulo. O resultado é realmente bom, tanto nas salgadas quanto nas opções doces. As especiais de Salmão defumado Dijon ou Margherita Gourmet impressionam. De sobremesa, tem Nutella com morango ou com leite ninho. Os preços são variados e podem ser consultados entrando em contato com o estabelecimento.

No VicoBoim tem as receitas italianas clássicas elaboradas pelo chef Igor Witer. Para começar, a Burrata Pugliese (acompanha pesto de manjericão e tomate), por R$36. Na seção de principais, a Paleta de Cordeiro servida com fettucine em seu próprio molho, por R$77,60.

No Juanito’s Empanadas Artesanales, os combos com 6 e 12 empanadas estão com descontos (de R$ 53,40 por R$ 44,90 e de R$ 106,80 e R$ 84,90, respectivamente). Entre as opções no cardápio, destaque para a empanada de queijo e cebola, marguerita e de carne picante, por R$ 8,90 cada.

Para fugir do sanduíche convencional, o cardápio da Chimi Choripanes y Drinks, casa especializada em choripán (pão com linguiça), tem o Clássico, por R$22, o Pimentão, por R$25, o delicioso Provoleta, por R$28, e o Provoleta Smash, por R$15.

O Bar Desembargador está com um cardápio especial de delivery e take away. Tem Bolinho de bacalhau, por R$ 36 a porção, Linguado ao molho de alcaparras com risoto, por R$ 58 o prato individual, e, aos sábados, Buffet de Feijoada, por exemplo.

Para fazer em casa

A Burgers Deluxe fez um kit completo para qualquer um fazer um delicioso hambúrguer de wagyu em casa. A caixa vem com 4 burgers de wagyu com 200gr cada, 4 pães de hambúrguer, pote com manteiga wagyu, molho aioli e fatias de queijo cheddar inglês, por R$189. Na compra de 5 kits, cada caixa sai por R$149.

O grupo Intermezzo, que fornece carnes para os restaurantes Varanda Grill e La Gliglia, também faz entregas para o cliente final. São dez kits com mais de 50 itens de altíssima qualidade e certificados. O Burger Varanda Angus sai por R$ 36,90 a embalagem com quatro unidades, o Carpaccio de carne, por R$28,90 a embalagem com 250g, e o Bife Ancho, por R$92/Kg.

Clube de vinho

A Eniwine, lançada no ano passado, tem mais de 20 parceiros, como as importadoras World Wine, Portus Cale e Ville du Vin, e contabiliza mais de 1.500 rótulos no portfólio. O aumento de cerca de 20% dos pedidos nos últimos dias, impulsionado por rótulos de parceiros que passaram a oferecer frete grátis para todo o Brasil, não prejudicou as entregas em três modalidades: preço de mercado, disponível para qualquer usuário; preço para membros do clube, apenas com pagamento em cartão de crédito, e exclusivo para membros, mas que vão efetuar o pagamento com créditos acumulados na plataforma. O vinho português do Tejo Quinta do Casal Branco (Alicante Bouchet, Cabernet Sauvignon, Castelão e Touriga Nacional) pode sair por até 26% menos que o valor de mercado (R$98).

Vinhos: aposta do delivery Vinhos: aposta do delivery

Drink com frete grátis

A Quetzalli também tem desconto para os amantes da alta coquetelaria que aderiram ao distanciamento social. Por meio do e-commerce, os clientes podem adquirir o primeiro coquetel pronto para beber à base de tequila do Brasil e degustar a receita exclusiva em casa. A unidade de 750 ml sai por R$59,90, enquanto a caixa com seis unidades de 750 ml fica por R$359.

Bitter&Co., Jungle Gin e Ice4Pros se uniram para entregar quase a mesma experiência do bar em casa. São coquetéis ready to drink de Negroni, Rabo de Galo, Dry Martini e Jungle Ginl. Todos os kits, a partir de R$119, levam, além das bebidas e outros insumos, gelos cristalinos de água microfiltrada, que demoram cerca de 56 horas para ficarem prontos, em formatos de esfera, cubo, diamante, 50×65, 30x30mm e Collins.

*Todos os serviços foram testados