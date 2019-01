Maradona recebe alta em Buenos Aires após cirurgia no estômago

Buenos Aires – O ídolo argentino Diego Maradona deixou a clínica em Buenos Aires onde estava hospitalizado depois de passar por uma cirurgia abdominal para conter um sangramento estomacal no sábado, conforme informou seu advogado, Matias Morla, neste domingo.

“Diego Maradona acaba de ser liberado e vai para casa continuar a sua recuperação. Obrigado à equipe médica e enfermeiras da clínica por seu profissionalismo. Diego quer agradecer a todos que se importaram com sua saúde”, escreveu Morla em sua conta no Twitter.

Em sua conta oficial no Instagram, Maradona publicou uma foto seguida de uma nota de agradecimento à equipe médica responsável pela intervenção cirúrgica.

Aos 58 anos, Maradona foi operado na noite de sábado. Ele havia sido diagnosticado com sangramento no estômago durante um exame médico de rotina no último dia 4 de janeiro, quando ficou hospitalizado por algumas horas.

O campeão da Copa do Mundo de 1986 tem um longo histórico de internações por diversos motivos. Nos últimos anos, as elas foram associadas a uma grave artrose em seus dois joelhos, que destruiu suas cartilagens.

Maradona é esperado no México para retornar à sua função como treinador do Dorados de Sinaloa, clube da segunda divisão mexicana, com o qual renovou contrato recentemente.

O astro argentino chegou no time mexicano em setembro do ano passado. Ele conseguiu tirar a equipe da parte inferior da tabela e levá-la, depois de uma grande campanha, à final da segunda divisão mexicana, perdida para o Atlético San Luis. Na atual temporada, o Dorados é o sétimo colocado na tabela de classificação do torneio nacional.