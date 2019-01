Maradona recebe alta após passar 5 horas internado

Buenos Aires – Diego Maradona deixou nesta sexta-feira uma clínica em Olivos, cidade da província de Buenos Aires, após permanecer internado por cinco horas devido a uma hemorragia estomacal que os médicos descobriram quando realizavam um exame de rotina.

“Não aconteceu nada, fui à clínica fazer ressonâncias. O amor não muda: todos me desejaram o melhor”, declarou Maradona em entrevista à emissora de rádio “La Red”.

Fontes ligadas ao ex-jogador informaram que Maradona foi submetido a “uma endoscopia com resultados positivos e que confirmou uma pequena hérnia estomacal produto da operação de by-pass gástrico que realizou na Colômbia em 2005”.

“Desta hérnia perde apenas um fio de sangue e na próxima semana será operado, mas não ficará internado e poderá seguir com sua vida normal”, completou a fonte consultada pela Agência Efe.

Maradona estará neste sábado no batismo do seu neto Diego Matías na capela de Nordelta, em Buenos Aires, e na próxima semana se submeterá a esta intervenção, acrescentou a fonte.

Isto confirma que o ex-capitão e ex-técnico da seleção argentina atrasará consideravelmente seu regresso ao México para retomar o comando dos Dorados de Sinaloa.

O agente de Maradona, Matías Morla, tinha anunciado horas antes de sua internação na clínica que o ex-jogador tinha acertado sua “continuidade” como técnico do clube mexicano.

Depois da reabilitação ambulatória que deve demorar dois ou três dias, Maradona pretende retornar ao México para iniciar sua segunda temporada à frente dos Dorados, que neste final de semana começará sua participação no torneio Clausura contra o Celaya.

A presença de Maradona na clínica foi atribuída por alguns meios de comunicação locais às dores que o ex-jogador sofre nos joelhos.

O colombiano Germán Ochoa, um dos médicos de Maradona, disse em outubro de 2018 que o campeão do mundo com a Argentina no México em 1986 sofre de uma artrose severa e que deveria operar os joelhos. EFE