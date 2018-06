Maradona precisa de ajuda para andar após jogo da Argentina, mostra vídeo

São Petersburgo – O ex-jogador argentino Diego Maradona pareceu precisar de assistência para andar após assistir à equipe de seu país vencer a Nigéria na Copa do Mundo nesta terça-feira, de acordo com um vídeo postado no Twitter.

Um homem foi visto ajudando Maradona ficar de pé ao ser levado de seu assento na arquibancada para uma sala adjacente em um vídeo postado por Fernando Schwartz, um conhecido jornalista esportivo do México.

Diego Maradona needed some assistance leaving the stadium after Argentina's win (via @SteveSpoiler) pic.twitter.com/Mt80bLizhD — Sports Illustrated (@SInow) June 26, 2018

A Argentina marcou gol no fim do jogo para superar a Nigéria por 2 x 1 e classificar de modo dramático para as oitavas de final do torneio.