Maradona é multado por atos violentos no México

Toluca (México), 12 dez (EFE).- Diego Maradona, técnico do Dorados de Sinaloa, que ficou com o vice-campeonato do Torneio Apertura da segunda divisão mexicana no último dia 3, foi multado nesta quarta-feira por ter cometido atos violentos na final contra o Atlético San Luis.

“Pune-se Diego Armando Maradona, técnico do Dorados de Sinaloa, com uma multa econômica por infringir os artigos 10, 11 e 28 do Código de Ética da Federação Mexicana de Futebol”, diz uma nota da Comissão Disciplinar.

Segundo o organismo, houve uma investigação da atitude de Maradona, que respondeu de maneira violenta quando alguns torcedores do San Luis o provocaram pela derrota por 4 a 2 no estádio Alfonso Lastras Ramírez, na cidade de San Luis Potosí.

A Federação não informou o valor da multa, a segunda recebida por ‘El Pibe’ no México. Em novembro, o ídolo argentino foi punido por suas duras declarações contra um árbitro após outra partida contra o San Luis, esta pela primeira fase do Apertura. EFE