Maradona é internado devido hemorragia no estômago, diz imprensa argentina

Buenos Aires – O ex-jogador argentino Diego Maradona foi internado nesta sexta-feira em um hospital na cidade de Olivos, na província de Buenos Aires, por causa de uma hemorragia no estômago, detectado enquanto passava por exames de rotina, segundo publica a imprensa local.

Pela manhã, o advogado e agente de ‘El Pibe’, Matías Morla, publicou no Twitter sobre a renovação de contrato do cliente com o Dorados de Sinaloa, do México, clube de que é técnico. O representante apontou ainda que o ídolo passaria por bateria de exames rotineiros, antes de se reapresentar.

De acordo com veículos argentinos, no entanto, Maradona acabou internado devido ao sangramento.

Segundo algumas publicações, Maradona procurou o hospital por causa das fortes dores que sente nos joelhos. O médico colombiano Germán Ochoa, que acompanha o ex-jogador, disse em outubro de 2018, que o ex-camisa 10 sofre de severa artrose.

Na reta final do Torneio Apertura da segunda divisão do Campeonato Mexicano, no fim do ano passado, o argentino ostentou uma bengala, para auxiliar na locomoção.