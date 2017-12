Maradona é convidado para jogo beneficente com Lula

São Paulo – O ex-jogador argentino Diego Maradona foi convidado para disputar junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor Chico Buarque uma partida beneficente neste sábado no município de Guararema, no interior de São Paulo.

“Mandamos um convite e estamos à espera”, disseram à Agência Efe fontes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que organiza o evento. Também participarão o ex-ministro Fernando Haddad, ex-jogadores brasileiros, artistas e outros nomes, como do fotógrafo Sebastião Salgado.

A partida servirá para inaugurar o campo de futebol de uma escola no município de Guararema, que foi construído por um grupo de voluntários do MST e será batizado como “Doutor Sócrates Brasileiro” em homenagem ao ex-jogador, que morreu em 2011.

“Durante a sua vida, Sócrates sempre encarou os temas da política com tranquilidade e seriedade e foi um grande defensor da democracia. Para nós, é justo fazer esta homenagem a ele”, disseram as mesmas fontes.

Parentes e amigos de Sócrates confirmaram presença na partida beneficente e estrearão uma placa em homenagem ao ex-jogador, que foi uma das maiores vozes públicas contra a ditadura militar entre 1964 e 1985.

O projeto foi possível graças ao financiamento coletivo de algumas das celebridades que participarão do jogo neste sábado e a uma campanha que começou no final do ano passado.