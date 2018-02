Maracatu de Baque Solto comanda a festa em Olinda

A segunda-feira (12) será de carnaval e dos maracatus de Baque Solto em Olinda. Além da folia, que se estende de 9h às 23h, para diferentes públicos, é dia de homenagear o centenário do Maracatu Cambinda Brasileira do Engenho.

O Maracatu de Baque Solto está associado ao ciclo canavieiro da Zona da Mata do norte de Pernambuco. Trata-se de uma expressão cultural que reflete uma brincadeira popular que mistura dança, música e poesia. Em Olinda, o público apreciador da cultura do baque solto poderá prestigiar a festa de hoje no Ilumiara Zumbi, na Cidade Tabajara, a partir das 9h. Segundo a organização, o evento espera reunir mais de 14 mil brincantes.

Em outros dez palcos espalhados pela cidade, ritmos carnavalescos diversos prometem colocar todos os estilos de foliões para pular carnaval.

Confira a programação completa:

Polo Tito Lívio (Praça do Carmo, na Avenida Liberdade – Próximo ao coreto)

18h – Márcia Pequeno

19h – Orquestra Os arretados

20h – Pablo Mesquita – Part. Paulo Pecado

21h – Rodrigo Raposo

Polo Chico Science (Avenida Brasil, 2018 – Rio Doce – Vila Olímpica de Rio Doce) 17h – Zinho e Paulina

18h – Hajamor

19h – Luan Douglas

20h – Banda Ynove

21h – Renatto Pires

Polo Erasto Vasconcelos (Rua do Sol – Praça do Fortim do Queijo, em frente à Secretaria de Saúde) 17h30 – Orquestra Contemporânea de Olinda

19h – Gustavo da Lua

20h – Diz’Maia

21h – Bonsucesso Samba Clube

22h30 – Casas Populares BR232

Polo Alexandre Nogueira (Avenida Getúlio Vargas, 150 – Bairro Novo – Próximo à Sorveteria Bacana)

17h30 – Orquestra Beberibe

18h30Adelmo dos Passos

19h30 – Luciano Padilha

20h30 – Som da Terra

22h – Nádia Maia

Polo Cariri (Praça Conselheiro Miguel Canuto, 104, bairro do Guadalupe. Em frente à Igreja do Guadalupe) 17h – Pedagogia do Coco

18h – Gervásio do Coco

19h – Afoxé Povo Ogbon Obá

20h – Dário Santos

21h – Patusco

Polo Marcos Axé (Avenida Professor Andrade, 746-795, Salgadinho – Próximo ao Centro de Convenções de Pernambuco)

16h30 – Tambor da Terra

17h30 – Bruno Simpsom

18h30 – Seu Lunga

19h30 – Rinaldo Lasalvia

21h – ComboX

Polo Mestre Afonso (Avenida Sigismundo Gonçalves, 77, Varadouro) 16h – Mestres do Coco de Pernambuco

17h – Coco de Seu Mané

18h – Renata Arruda (JP)

19h – Orquestra Por do Sol

20h – Maracatu Nação Pernambuco

21h30 – Alafin OyóPolo Preto Velho (Rua Bispo Coutinho – Em frente à Igreja da Sé)

16h – Lelecão Brasil

17h – Samba Soul Delas

18h -Fábrica do Samba

19h – Escola de Samba Oriente

20h – Bateria Cabulosa

Polo Selma do Coco (Avenida do Farol – Próximo ao Cartório de Registro Civil de Olinda) 17h – Santino Cirandeiro

18h – Dona Glorinha do Coco

19h – Grupo Fetchá e Mestre Matinho Funiô

20h – Coco do Mestre Juarez

21h – Coco de Ogan

22h – Coco de Pareia

23h – Arnaldo do CocoPolo Infantil (Sítio Seu Reis, na Rua Dom Pedro Roeser, bairro do Carmo) 9h às 9h30 – Cia. Alegria (Alegria de Viver)

9h40 às 10h10 – Estrelinhas do Coco

10h20 às 11h – Boneca Linda da Tarde e Seus Passistas

11h10 às 11h30 – Coco do miudinho

11h40 às 12h10 – Cachorro do Miúdo Folia de Passista

13h às 13h40 – Recrearte em folia

13h50 às 14h30 – Trupe Mulungú (Tami-Tami)

14h40 às 15H20 – Associação de Bonecos Mirins

15h30 às 16h – Cia. de Dança (Mateus Ramos na Ponta do Pé e no Calcanhar)

