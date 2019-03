Mansão que já foi dos irmãos Warner e de Marilyn Monroe é colocada à venda em Los Angeles

Imagine morar em uma casa, em Hollywood, que já abrigou Harry Warner e Marilyn Monroe. Pois é exatamente essa mansão clássica e famosa, localizada em Beverly Hills, que está à venda por US$40 milhões. Ponto de encontro de lendas do cinema como Ava Gardner, Humphrey Bogart e Marlene Dietrich, a casa tem 1.200 metro quadrados, ambientes luxuosos e detalhes dignos de figurões da sétima arte.

Situada em um terreno de 1,3 acres, a mansão tem sete quartos, todos com detalhes entalhados em carvalho. Já a cozinha teve seu piso pintado a mão para que a cores se assemelhem as da década de 1940. O resto da decoração traz fotos dos antigos frequentadores da casa em momentos de lazer.

Além de toda a ambientação de época, o local ainda conta com uma sala de cinema com uma tela de veludo de uma antiga sala de projeção de Los Angeles, uma sala de edição e um arquivo de filmes no porão. Para completar, a casa ainda conta uma lareira de mármore francês do século XIV, salão de jogos e área de entretenimento com bar e lustres.

