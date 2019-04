Mano Brown, Titãs e outros 14 shows são anunciados no Rock in Rio 2019

O Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira, 1º, os encontros que fecham a escalação do Palco Sunset na edição deste ano do festival. Ao todo 14 novos shows foram revelados.

Na sexta-feira, 27 de setembro, Karol Conka convida Linn da Quebrada e Gloria Groove, enquanto Mano Brown se apresentará pela primeira vez no Rock in Rio com um convidado ainda a ser anunciado.

No dia 28, a banda Ego Kill Talent abre os trabalhos com participação de Paulo Miklos e os cariocas do Detonautas Roque Clube fazem show com os paulistas do Pavilhão 9. Já os Titãs tocam com Ana Cañas, Edi Rock e Érika Martins.

No domingo do primeiro fim de semana de apresentações, dia 29, Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi fazem o show de abertura do Palco.Na sequência, Elza Soares convida As Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen. Antes da headliner Jessie J, as cantoras IZA e Alcione se apresentam.

A quinta-feira, 3 de outubro, começa com o encontro das bandas francisco, el hombre e Monsieur Periné. Após o show Pará Pop, Emicida recebe as gêmeas do duo Ibeyi. O show Hip Hop Hurricane fecha o palco com Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência.

No sábado, dia 5, a Funk Orquestra fará um passeio pelas fases do ritmo com a participação de Ludmilla, Fernanda Abreu, Buchecha e MC Sapão. O cantor de country pop americano Kane Brown toca com a revelação Giulia Be. A dupla Anavitória e o cantor Saulo fazem show antes da apresentação da estrela pop Charlie Puth.

O diretor musical do Palco Sunset diz que buscou a maior diversidade possível com o line-up de 2019. “Temos bandas que nunca vieram ao Brasil como King Crimson, revelações do cenário mundial como Charlie Puth e Jessie J, show do Whitesnake e a última turnê do Slayer. São muitos estilos diferentes, artistas se combinando em reuniões únicas. Os shows são inéditos e montados artesanalmente, com contribuições de todos os músicos”, explicou, num comunicado.

Até a data do festival, o Red Bull Music Studios, em São Paulo, receberá artistas que se apresentarão em colaboração para gravarem faixas inéditas do encontro antes dos shows. Em 2017, a ação promoveu o encontro e gravação de quatro colaborações (Ney Matogrosso e Nação Zumbi; Céu e Boogarins; Johnny Hooker, Liniker e Almério; Baiana System e Titica) . Segundo Zé Ricardo, este ano farão as parcerias Karol Conka, Linn da Quebrada e Gloria Groove, Emicida e as meninas do Ibeyi e “mais algumas faixas”.

Rock in Rio – Datas e ingressos

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock (Parque Olímpico, na Barra da Tijuca). A venda oficial dos ingressos está marcada para o dia 11 de abril, a partir das 19h.

Confira a programação completa do Palco Sunset do Rock in Rio 2019:

27.09 (Sexta-feira)

Seal e Xenia França

Mano Brown e Guest

Karol Conka convida Linn da Quebrada & Gloria Groove

Lellê & Blaya

28.09 (Sábado)

Whitesnake

Titãs convidam Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins

Detonautas e Pavilhão 9

Ego Kill Talent e Paulo Miklos

29.09 (Domingo)

Jessie J

IZA & Alcione

Elza Soares convida As Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen

Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi

03.10 (Quinta-feira)

Hip Hop Hurricane: Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência

Emicida & Ibeyi

Pará Pop: Dona Onete, Gaby Amarantos, Lucas Estrela, Fafá de Belém e Jaloo

francisco, el hombre e Monsieur Periné

04.10 (Sexta-feira)

Slayer

Anthrax

Torture Squad e Claustrofobia convidam Chuck Billy

Nervosa

05.10 (Sábado)

Charlie Puth

Anavitória e Saulo

Kane Brown e Giulia Be

Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu, Buchecha e MC Sapão

06.10 (Domingo)

King Crimson

Lulu Santos e Silva

Melim e Carolina Deslandes

O Terno e Capitão Fausto