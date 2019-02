São Paulo – A apresentadora Maju Coutinho passará a integrar o time de apresentadores do Jornal Nacional. Segundo a assessoria de imprensa da Globo, ela entrará na escala de fim de semana a partir do próximo sábado, 16.

Maju trabalha diversas vezes no telejornal, mas na previsão do tempo. Será sua primeira oportunidade na bancada do Jornal Nacional. Desde 2017, ela também passou a apresentar o Jornal Hoje.