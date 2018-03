Maitê Proença responde a crítica por receber pensão do governo

São Paulo – A atriz Maitê Proença respondeu nesta sexta-feira (2), no programa Mariana Godoy Entrevista, às críticas por receber uma pensão do governo, paga a filhas solteiras de alguns funcionários públicos.

Ela recebe o benefício do governo do Estado de São Paulo desde 1989, quando o desembargador Eduardo Gallo, seu pai, faleceu. Apesar de ter chegado a perder o benefício quando esteva em um relacionamento estável, conseguiu reverter a decisão na Justiça.

Questionada por um telespectador sobre o tema, ela disse acreditar que, como seu pai pagou pelo benefício, e que havia um imposto específico para isso, ela tem direito a ele.

“Esse benefício – que dizem que era de militar, mas meu pai nunca foi militar – meu pai pagou a vida inteira, então, está pago. Saiu do salário dele mensalmente, isso foi um benefício pago pelo imposto específico para isso”, afirmou.

Sobre qual destino dá ao dinheiro recebido, a atriz limitou-se a argumentar que não precisa dar satisfações sobre sua vida privada. “Não vou discutir sobre a minha vida privada e sobre o que faço com o dinheiro. Ele não sabe se faço caridade ou não, se eu pego esse dinheiro e dou para alguém, ele não sabe nada disso. Eu prefiro fazer isso por conta própria do que dar na mão do governo”.