Maisa Silva aparece na TV Globo e fãs provocam Silvio Santos

– “Mãe to na…”, diz a legenda da foto de Maisa Silva em frente ao estúdio da TV Globo. A imagem foi publicada pela apresentadora no perfil dela no Twitter, sem detalhes do que estava fazendo ali. Ela foi liberada pelo SBT para gravar o Conversa com Bial.

Maisa contou a Pedro Bial como se comporta nas redes sociais e falou sobre tecnologia e adolescência. A atriz tem uma legião de seguidores, com quase 30 milhões de internautas, somando as páginas no Twitter, Facebook e Instagram. O programa da TV Globo está previsto para ir ao ar na próxima terça-feira, 4. De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, a liberação faz parte do bom relacionamento com a concorrência, que também cede artistas para o Teleton.

Segundos após publicar a foto no Twitter, os seguidores de Maisa não perdoaram. Muitos indagaram como deveria ter sido a reação de Silvio Santos, padrinho artístico da atriz e dono do SBT. E usaram memes do apresentador, que estaria triste com a ida de Maisa à Globo.

Mas esta não é a primeira vez que a atriz aparece em território global. No ano passado, Maisa participou da gravação do Lady Night, talk show de Tatá Werneck no canal pago Multishow.