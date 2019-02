Mais de 2,5 mil pessoas se vestem de “Smurf” e quebram recorde mundial

Mais de 2,5 mil pessoas se vestiram de “Smurf” neste sábado em uma comuna do sul da Alemanha e quebraram um recorde mundial.

No total, 2.762 participantes se pintaram de azul e vestiram gorros brancos ou vermelhos na cidade de Lauchringen, fronteira com a Suíça, anunciou no Facebook a associação Dä Traditionsverein, que organizou o evento.

O recorde anterior pertencia a estudantes de Gales que, em 2009, reuniram 2.510 pessoas fantasiadas de Smurf em Swansea, segundo o “Guiness”, livro dos recordes.

As regras eram rigorosas e foram publicadas no site da associação. Para participar, todas as partes visíveis do corpo deveriam estar pintadas de azul e o participante deveria estar fantasiado de Smurf ou “Smurfete”.

A Dä Traditionsverein, formada por um grupo de amigos em Lauchringen, havia tentado quebrar o recorde em fevereiro de 2016, numa cidade vizinha, mas reuniu apenas 2.149 participantes.

Desta vez, a associação preferiu a cidade natal de seus membros e contou com o apoio do prefeito, assinalou em seu site.