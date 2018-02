Mais de 20 blocos de carnaval saem hoje às ruas do Rio de Janeiro

Mais de 20 blocos ganham as ruas nesta sexta-feira (9), véspera do carnaval, antecipando a festa e a alegria dos foliões. Os nomes são variados, irônicos e picantes.

Além do tradicional Carmelitas, que sai em Santa Teresa, desfilam na sexta-feira os blocos Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por aí, Escorrega Mas Não Cai, Senta que eu Empurro, Rola Preguiçosa e Meia Dúzia de Gatos Pingados.

Veja abaixo a lista de todos os blocos desta sexta:

Região Central do Rio

13h: Carmelitas (bloco tradicional) – esquina da Ladeira de Santa Teresa com Rua Dias de Barros, Santa Teresa

16h: Vestiu Uma Camisinha Listrada e Saiu Por Aí – Largo da Carioca, Centro

16h: Escorrega Mas Não Cai – Praça da Harmonia, Saúde

17h: Bloco Sinfônico – Praça Mercado Municipal, Centro

17h: Bloco dos Aposentados – Buraco do Lume (Avenida Nilo Peçanha), Centro

17h: Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia – Rua Joaquim Silva, 15, Lapa

17h: Boêmios da Lapa – Praça Cardeal Câmara, Lapa

18h: Embaixadores da Folia (marchinhas e samba-enredo) – Buraco do Lume (Nilo Pecanha/Graca Aranha), Centro

18h: Eco Bloco do Rio – Largo de São Francisco, Centro

Zona Sul

16h: Banda do Lido – Rua Ronald de Carvalho, entre a Rua Viveiros de Castro e Av. Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana

18h: Senta Que Eu Empurro – Rua Dois de Dezembro, esquina com Rua do Catete, no Catete

18h: Rola Preguiçosa – Tarda Mas Não Falha – Epitácio Pessoa com Maria Quitéria, Ipanema

Zona norte

16h: Eu Sou Eu, Jacaré é Bicho D´Água – Esquina da Rua Visconde de Abaeté com a Torres Homem, VIla Isabel

18h: Cata Latas do Grajaú – Praça Nobel, Grajaú

18h: Banda Cultural do Jiló (marchinhas e samba-enredos) – Rua Pinto de Figueiredo, 26, Tijuca

19h: Unidos do Chapadão – Travessa dos Campeões, Ramos

19h: Ilha do Governador Bloco do Rock – Praça Iaiá Garcia, Ilha do Governador

Zona oeste

15h: Rio de Janeiro – Praça Lucio Leite Costa, Bangu

17h: Caldeirão do Coqueiro – Praça do Coqueiro, Santíssimo

18h: Meia Dúzia de Gatos Pingados – Avenida Cônego Vasconcelos, em frente à Estação de Bangu, Bangu

18h: Bloco das Piranhas do Jefinho – Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

18h: Bloco da Sorveteria – Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba