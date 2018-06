Maioria dos brasileiros escolhe destino de olho na gastronomia do local

São Paulo – O que você leva em consideração na hora de escolher um destino de viagem? As belas paisagens? A cultura local? A experiência em si que só certos lugares podem oferecer? Para a maioria dos brasileiros, a gastronomia tem sido fator determinante na hora da escolha de um destino.

Segundo levantamento da Booking.com, agência online especializada em viagens, 7 em cada 10 brasileiros escolhem um destino pelas ótimas opções de comida e bebida. A pesquisa analisou dados de mais de 50.000 viajantes de todo o mundo para chegar a essa conclusão.

Os brasileiros não são os únicos turistas que escolhem um destino de viagem baseado na gastronomia. No México (84%) e na Colômbia (82%), as pessoas também levam em consideração as opções gastronômicas na hora de escolher um local para viajar.

Entre os países da América Latina, a Argentina foi o único que apresentou porcentagem abaixo de 50%. Por lá, 49% afirmam escolher um destino baseado nas opções gastronômicas. A Suécia, no entanto, é o país onde as pessoas menos se importam com a culinária na hora de decidir um local para conhecer – 3 em cada 10 suecos se encaixam nesse quesito.

Turismo gastronômico

Ainda de acordo com o estudo da Booking.com, 40% dos viajantes brasileiros planejam realizar uma viagem dedicada ao turismo culinário em 2018. O número é o maior que a média global – 34%.

Outro dado analisado na pesquisa diz respeito à disposição dos brasileiros em provar pratos que são verdadeiras iguarias nos locais de viagens: 45% das pessoas que planejam uma viagem com foco em gastronomia pretendem experimentar as comidas típicas da região visitada.