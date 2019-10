Maido, em Lima, é eleito o melhor restaurante da América Latina

São Paulo – Pelo terceiro ano consecutivo, o restaurante Maino, em Lima, Peru, foi eleito o melhor restaurante da América Latina. O anúncio aconteceu ontem (10) em Buenos Aires, durante a divulgação do ranking Latin America’s Best Restaurants 2019.

Maido, que significa “bem-vindo” em japonês, é a casa do chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura. O restaurante traz influências japonesas e peruanas e pratos como cachorro-quente de peixe e arroz de ouriço do mar e um balcão de sushi clássico.

Depois do Maido, vêm na lista Central (Lima), Pujol (Cidade do México), Don Julio (Buenos Aires) e Boragó (Santiago). O Brasil aparece primeiro em sexto lugar, com A Casa do Porco (São Paulo). D.O.M. e Maní, de São Paulo, também estão na lista, assim como Oteque e Olympe, do Rio de Janeiro.

Peru e México foram os países com mais restaurantes na lista, com 11 contemplados. Depois vem o Brasil, com nove nomes na lista, seguido por Argentina (8) e Chile (6).

Confira o top 50 do Latin America’s Best Restaurants 2019

1 Maido (Lima, Peru) *The Best Restaurant in Latin America/The Best Restaurant in Peru 26 La Mar (Lima, Peru) 2 Central (Lima, Peru) *Sustainable Restaurant Award 27 Rosetta (Mexico City, Mexico) 3 Pujol (Mexico City, Mexico) *The Best Restaurant in Mexico 28 Máximo Bistrot (Mexico City, Mexico) 4 Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *The Best Restaurant in Argentina 29 Chila (Buenos Aires, Argentina) 5 Boragó (Santiago, Chile) *The Best Restaurant in Chile 30 Ambrosía (Santiago, Chile) 6 A Casa do Porco (São Paulo, Brazil) *The Best Restaurant in Brazil 31 Nicos (Mexico City, Mexico) 7 El Chato (Bogotá, Colombia) *The Best Restaurant in Colombia 32 Le Chique (Cancun, Mexico) 8 Leo (Bogotá, Colombia) 33 Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay) *The Best Restaurant in Uruguay 9 Osso (Lima, Peru) 34 De Patio (Santiago, Chile) *New Entry 10 D.O.M. (São Paulo, Brazil) 35 Olympe (Rio de Janeiro, Brazil) 11 Quintonil (Mexico City, Mexico) 36 Mil (Cusco, Peru) *New Entry 12 Isolina (Lima, Peru) 37 Restaurante 040 (Santiago, Chile) 13 Astrid y Gastón (Lima, Peru) 38 La Docena (Polanco, Mexico City, Mexico) *New Entry 14 Alcalde (Guadalajara, Mexico) *Highest Climber 39 El Baqueano (Buenos Aires, Argentina) 15 Pangea (Monterrey, Mexico) 40 Evvai (São Paulo, Brazil) *New Entry 16 Sud 777 (Mexico City, Mexico) 41 La Docena (Guadalajara, Mexico) 17 Maito (Panama City, Panama) *The Best Restaurant in Panama 42 Manu (Curitiba, Brazil) *New Entry 18 Maní (São Paulo, Brazil) 43 Mocotó (São Paulo, Brazil) 19 Rafael (Lima, Peru) 44 Osaka (Santiago, Chile) 20 Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) 45 Elena (Buenos Aires, Argentina) 21 Kjolle (Lima, Peru) *Highest New Entry 46 Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina) 22 Harry Sasson (Bogotá, Colombia) 47 99 (Santiago, Chile) 23 Oteque (Rio de Janeiro, Brazil) 48 Malabar (Lima, Peru) 24 Lasai (Rio de Janeiro, Brazil) *Art of Hospitality Award 49 Mayta (Lima, Peru) *New Entry 25 Tegui (Buenos Aires, Argentina) 50 Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)

Outros prêmios