Madonna lança “Medellín”, primeiro videoclipe de seu novo álbum

Londres — A cantora americana Madonna lançou nesta quarta-feira o videoclipe de “Medellín”, ao lado do colombino Maluma, uma superprodução que mistura muitas cores e preto e branco, coreografias sensuais e frases em espanhol.

Com o olho esquerdo vendado, Madonna dança com Maluma, em um trabalho que faz parte do novo álbum “Madame X”, que chegará ao mercado em 14 de junho.

“Tive o prazer de conhecer ali (em Lisboa) músicos de todas as partes do mundo, e isso me inspirou”, comentou, em um estúdio de Londres, a cantora, que ressaltou que o clipe do primeiro single reflete sua paixão pela estética de artistas como Frida Kahlo e Leonora Carrington.

Maluma, por sua vez, deu o toque latino à canção e é responsável pelos trechos em espanhol de “Medellín”. Ele também participa de “Bitch I’m Loca”, do mesmo disco.

O processo de gravação de “Madame X”, que tem 15 canções – incluindo “Faz Gostoso”, com Anitta -, durou 18 meses, com gravações em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

“Sabemos que a música é a alma do universo. Não importa onde estejamos, com quem nos encontremos ou a língua que falamos, se escutamos música, inclusive se não compreendemos as palavras, podemos nos conectar ao sentimento do artista”, destacou a diva.

youtube.com/watch?v=xAxNaLAR2to