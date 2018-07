Lulu Santos compõe música sobre repercussão de seu namoro

O cantor Lulu Santos, 65, compôs uma nova música para celebrar seu namoro com Clebson Teixeira e sua repercussão positiva nas redes sociais. Na última segunda-feira, 30, ele publicou um vídeo no Instagram em que canta parte da canção intitulada Hoje em Dia, enquanto toca a guitarra. Na legenda, postou a letra com alguns versos a mais.

“O nosso amor virou notícia / Ganhou a capa do jornal / Depois quebrou a internet / Viralizou geral”, cantou e escreveu Lulu, fazendo referência à divulgação de seu namoro com o modelo baiano Clebson Teixeira, 26, na semana passada, que, segundo ele, tem sido bem aceito pelos fãs do músico.

Em um dos versos, ele revela a surpresa do casal pelo alcance da notícia de seu namoro. “A gente ficou assistindo / Sem conseguir acreditar / Que interessa a tantas vidas / A nossa particular”.

Ele ainda comparou a boa recepção do anúncio pela maioria do público com a rejeição por uma pequena parcela. “A maior parte só deu força / Chegou pra se regozijar / Numa torrente de amor / Exemplar”, escreveu, antes de completar: “A outra parte, você sabe, é bem mais rudimentar/Inveja é mesmo uma m***/Não conseguimos lidar”.