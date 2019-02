Luke Perry, ator de “Barrados no Baile” e “Riverdale”, sofre AVC

Los Angeles (EUA), 28 fev (EFE) — O ator americano Luke Perry, conhecido pela série “Barrados no Baile”, foi hospitalizado após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), informou nesta quinta-feira o portal TMZ, especializado em informação sobre famosos.

Os representantes do ator confirmaram que Perry está “em observação no hospital”.

Uma equipe de emergências foi chamada à residência do ator em Sherman Oaks (Califórnia) durante a manhã de quarta-feira, desde onde levaram Perry para um hospital próximo, segundo o site.

Perry atualmente interpreta um personagem coadjuvante na série de “Riverdale”, embora seja mais conhecido pelo papel de Dylan McKay em “Barrados no Baile”.

O ator de 52 anos foi hospitalizado no mesmo em dia que foi anunciado que a série de sucesso nos anos 90 ganharia uma nova versão com um novo enfoque e com antigos membros do elenco como Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling.

No entanto, Perry não foi anunciado dentro do grupo de atores originais que estariam nessa releitura.

A nova versão de “Barrados no Baile” terá a forma de uma série limitada e contará com seis episódios.

“Barrados no Baile” contou com quase 300 episódios e foi transmitida de 1990 a 2000. EFE