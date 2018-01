Luis Fonsi e Daddy Yankee se apresentarão no Grammy

Los Angeles – Os porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, intérpretes do sucesso “Despacito”, vão cantar na 60ª edição do Grammy, informou a Academia Latina da Gravação em um comunicado enviado a jornalistas nesta quarta-feira.

Eles concorrem em três categorias, gravação do ano, música do ano e melhor performance de duo ou grupo.

A rapper Cardi B e Bruno Mars também subirão ao palco para se apresentar, assim como Kesha, Alessia Cara, SZA, Khalid, Logic. Anteriormente a organização tinha confirmado Lady Gaga, Pink, Little Big Town, Childish Gambino – o projeto musical do ator Donald Glover -, Patti LuPone e Ben Platt.

A festa do Grammy acontecerá no próximo dia 28, no Madison Square Garden, em Nova York, e terá o humorista James Corden como mestre de cerimônias.

Jay-Z e Kendrick Lamar, com oito e sete indicações, respectivamente, são os favoritos da noite.