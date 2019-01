Luana Piovani afirma que já sofreu assédio de diretor da Globo

A atriz Luana Piovani contou em um vídeo publicado em seu canal de YouTube nesta quarta-feira, 16, que foi assediada por diretor da Globo na época em que trabalhava na emissora.

Luana relembrou as duas situações em que se sentiu assediada. A primeira quando tinha 18 anos, em São Paulo, e um produtor de teatro, após um jantar, teria tentado beijá-la após uma carona.

“A segunda vez foi na Globo. Tava na sala de um diretor. Tinha outras pessoas comigo, outras atrizes. Ele olhou pra mim e falou ‘Luana’, bateu assim na perna [Luana gesticula batendo em sua perna, como se chamasse alguém para sentar em seu colo].”

“Levei na brincadeira, porque também, ele tentou e eu fiz uma brincadeira com ele, pra ele se colocar mais no lugar dele e só. Mas não me senti mal, desrespeitada, pensei ‘ah, meu Deus, será que pode acontecer alguma coisa comigo?’.”

Luana não revelou o nome do diretor, que não está mais na emissora: “F***. A novela foi um fracasso. O cara já morreu e eu tô aqui.”

Assédio

Luana também deu sua opinião sobre como enxerga o machismo e situações relacionadas à questão: “Acho um certo exagero o que tá rolando em relação a assédio. Inclusive, eu, se fosse homem, ia tá com medo de conversar com mulher.”

“Não sou alguém que me incomodo muito com assédio, desde que não me toque. Inclusive, se a pessoa demorasse muito a entender, eu ia mesmo e assediava, nunca vi isso como problema.”

“Acho que cada um é seu próprio julgador. Eu, por exemplo, não me sinto mal se alguém me assedia na rua. Tem muita gente que não gosta, se sente mal. É muito importante que as meninas falem, façam esse movimento, que isso tudo continue, porque elas vivem nesse ambiente machista e homem é folgado pra c***”, ressalta.

“É óbvio que roupa não é convite pra p*** nenhuma, que o meu corpo é meu, as regras quem dita sou eu, apesar de ainda terem leis que achem que não, e não tem nada melhor do que a gente ter liberdade.”

Despedida do Brasil

Na tarde desta quarta-feira, 16, Luana Piovani também publicou suas últimas postagens no Instagram antes de se mudar em definitivo para Portugal. “Foi lindo, obrigado por tudo, Brasilzão!’, disse.