Louis Vuitton cria figurinos para game League of Legends

A próxima criação do designer de moda de luxo Nicolas Ghesquiere pode ser a mais barata.

O diretor criativo da grife francesa Louis Vuitton está desenhando modelos de roupas para personagens do popular videogame de fantasia “League of Legends”, parte de uma nova parceria entre a unidade da LVMH e a editora Riot Games. A primeira dessas criações, as chamadas “skins” no jargão dos jogos, será apresentada durante o Campeonato Mundial de League of Legends, que termina em Paris em novembro.

Embora um vestido de Ghesquiere possa custar, geralmente, alguns mil dólares, as skins normalmente são vendidas entre US$ 9 e US$ 25. É a primeira vez que a Riot Games permite que uma marca de luxo imprima seu design nos jogos.

A parceria, que também inclui uma pequena coleção de roupas do mundo real criadas por Ghesquiere, surge em um momento em que a Riot Games leva a marca League of Legends para outras áreas do mundo do entretenimento.

A abordagem, semelhante à adotada pela Epic Games, editora do Fortnite, destina-se a ampliar o público além dos círculos dos games. O League of Legends faz parte de uma história da série “Ballers”, da HBO. Recentemente, a empresa trabalhou com “Os Simpsons” em um episódio e também fechou uma parceria com a Marvel para produzir gibis com os personagens do jogo.

Como parte da parceria com a Louis Vuitton, a grife de moda também criou uma maleta para o troféu do Campeonato Mundial de League of Legends, conhecido como Copa do Invocador. A empresa já criou uma mala de viagem para a Copa do Mundo da FIFA.

As finais do Campeonato Mundial de League of Legends no ano passado atraíram 99,6 milhões de espectadores únicos. O evento é “onde o mundo do esporte e do entretenimento se reúne em comemoração às novas lendas que nascerão”, disse o presidente da Louis Vuitton, Michael Burke, em comunicado. “A Louis Vuitton tem sido associada aos troféus mais cobiçados do mundo, e aqui estamos hoje, ao lado da Copa do Invocador.”

Esta não é a primeira incursão da Louis Vuitton em roupas digitais. Em 2016, a empresa começou a usar personagens do popular game de ficção científica Final Fantasy como modelos. Também desenhou uma roupa para a cantora pop holográfica japonesa Hatsune Miku.